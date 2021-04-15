Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 21:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Zümrüt Selçuk: Salgın sürecinde 60 milyar TL doğrudan destek verdik
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Salgın sürecinde vatandaşlarımıza 60 milyar TL’nin üzerinde doğrudan destek ve yardım sağladık." dedi.
Bakan Zümrüt Selçuk, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." ifadesini kullandı.
Bakan Selçuk, salgın sürecinde vatandaşlara 60 milyar liranın üzerinde doğrudan destek ve yardım sağladıklarını söyledi.
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!”— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) April 15, 2021
Salgın sürecinde, vatandaşlarımıza 60 Milyar TL’nin üzerinde doğrudan destek ve yardım sağladık.#HükümetMilletininYanında pic.twitter.com/lRA864V5oO
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