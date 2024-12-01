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Ekonomi
AA 01.12.2024 13:35

Bakan Yumaklı: Tüketicilerimizin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşımını sağlamak için çalışıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bütün üretim kademelerinde olduğu gibi hayvancılıkta da verimli ve kaliteli üretimi hedeflediklerini belirterek, "Tüketicilerimizin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşımını sağlamak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı: Tüketicilerimizin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşımını sağlamak için çalışıyoruz

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İbrahim Yumaklı, 1 milyon 600 bin dekar arazisiyle dünyanın tek parça en büyük işletmesi olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar İşletmesi küçükbaş hayvan çiftliğinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, TİGEM Ceylanpınar İşletmesinin sadece bitkisel üretimde değil hayvansal üretimde de önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

İşletmenin hem sahip olduğu hayvan envanteri hem de bunları geliştirmedeki rolüyle son derece önemli bir merkez olduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Şu anda sadece bu işletmede 102 bin nitelikli küçükbaş hayvan var. Bunların şimdi kuzulama zamanı. Sadece bu işletmede 62-63 bin civarında yeni kuzular envantere katılacak." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı: Tüketicilerimizin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşımını sağlamak için çalışıyoruz

Yumaklı, işletmenin Türkiye'deki kırmızı et piyasasının regülasyonunda değil aynı zamanda ülkedeki küçükbaş hayvanların daha nitelikli ve daha kaliteli üretim safhasına geçmesiyle ilgili de görev icra ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu işletme Et ve Süt Kurumunun (ESK) piyasayı regüle etmek için getirmiş olduğu besilik hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra çok yakın zamanda anaç hayvanların gelmesiyle beraber içerideki üretim de artacak. Amacımız gerek büyükbaş gerekse küçükbaşta üstün nitelikli besi hayvanlarını kırmızı et üretimi için burada çoğaltmak, bunları Türkiye'nin dört bir tarafındaki besi üretimi yapan işletmelere dağılımını sağlamak. Nihayetinde de tüketicilerimizin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşımını sağlamak."

ESK'nin piyasayı regüle etmek adına gerektiği zaman, gerektiği kadar hem karkas et hem de canlı besi hayvanı ithal ettiğini anımsatan Yumaklı, hedeflerinin içerideki üretimi arttırmak olduğuna işaret etti.

Bakan Yumaklı: Tüketicilerimizin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşımını sağlamak için çalışıyoruz

"Hayvancılık yol haritasında olumlu sonuçlar görülüyor"

Yumaklı, özellikle sadece süt hayvancılığı değil besi hayvancılığına da konsantre olmak için hazırladıkları 5 yıllık Hayvancılık Yol Haritasının etkisinin görüldüğünün altını çizerek, "Bütün üretim kademelerinde olduğu gibi küçükbaş hayvancılıkta da büyükbaş hayvancılıkta da verimli ve kaliteli üretimi hedefliyoruz. Kırmızı ete ulaşım konusunda başta TİGEM ve ESK'nin ortaklaşa yaptığı ve ülkemizde ilk kez uygulanan Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesiyle Türkiye'nin kırmızı et ihtiyacını karşılayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Hayvancılık İbrahim Yumaklı Tarım ve Orman Bakanlığı TİGEM
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