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Ekonomi
AA 06.03.2024 20:40

Bakan Uraloğlu: Hızlı treni Karadeniz'e indireceğiz, Sarp'a kadar yola çıkaracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu sene Kırıkkale'yle Çorum arasının hızlı tren ihalesini yapıyoruz. Çorum'la Samsun arasının projesini bitirdik, ikinci etapta da onun ihalesini yapacağız. Dolayısıyla hızlı treni Karadeniz'e indireceğiz. Oradan da yola çıkaracağız, Sarp'a kadar" dedi.

Bakan Uraloğlu: Hızlı treni Karadeniz'e indireceğiz, Sarp'a kadar yola çıkaracağız

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Büyükçekmece'de Karadenizli kanaat önderleriyle yemekte bir araya geldi.

Konuşmasında Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, Türkiye'nin Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Asya'daki konumu göz önüne alındığında çok değerli bir coğrafyada yer aldığını söyledi.

Özellikle İstanbul'un dünya ve Türkiye için önemine dikkati çeken Uraloğlu, görev yaparken "memleket meselesi" anlayışıyla her zaman ellerini taşın altına koyduklarını, görev bilinciyle çalıştıklarını dile getirdi.

Uraloğlu, Türkiye'nin her bölgesine aynı hassasiyetle hizmet götürdüklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her köşesine aynı şekilde hizmet ediyoruz. Mesela bir havalimanları haritamız var; Batıda, Karadeniz'de ne varsa, güneydoğuda, doğuda, Akdeniz'de de o var. Hiçbir tarafı ayırmadık. Bölünmüş yollarda durum aynı. Bir hızlı tren konusunda biraz Karadeniz'de mesafe kat etmemiz lazım. Hızlı treni Kırıkkale'den yola çıkardık. Bu sene Kırıkkale'yle Çorum arasının hızlı tren ihalesini yapıyoruz. Çorum'la Samsun arasının projesini bitirdik, ikinci etapta da onun ihalesini yapacağız. Dolayısıyla hızlı treni Karadeniz'e indireceğiz. Oradan da yola çıkaracağız, Sarp'a kadar. Onun da proje çalışmasını 2024'te başlattık."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Murat Kurum İstanbul'umuza değer katacak olan bir isim"

Bakan Uraloğlu, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne işaret ederek, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayının Murat Kurum olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin geçtiğimiz sene yaşadığı depreme, küresel ölçekte yaşanan Kovid-19'a rağmen yatırımların ve çalışmaların aksamadığının altını çizen Uraloğlu, "Bunlara rağmen hiçbir yatırımımızı durdurmadık. Hele İstanbul'da hiç durdurmadık. 2019'dan bu tarafa İstanbulluların tercihinden dolayı siz bir yatırımı durdurduğumuzu duydunuz mu? Duymadınız, duymazsınız. Biz hizmet etmeye devam ettik Allah rızası için. Niye? Memleketimizdir, bizim insanımızdır. Bizi tercih etmemişse İstanbul, Büyükşehir'de o eksikliği kendimizde gördünüz. O zaman kendimizi yeterince ifade edemedik, diye bunu yorumlarız. Asla vatandaşımızda değil." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, şimdi yeniden bir seçim arefesinde olunduğuna dikkati çekerek, Murat Kurum'un İstanbul'a değer katacak bir isim olduğunu söyledi. Seçimlerde Kurum'a destek isteyen Uraloğlu, hükümet, büyükşehir, ilçe belediyelerinde takım ruhunun oluşmasının önemli olduğunu dile getirdi.

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