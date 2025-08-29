Açık 30.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 29.08.2025 15:53

Bakan Şimşek: Üretim ve lojistik merkezlerinin küresel pazarlara erişimini artırıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025'te demir yolu sektörüne sağlanan dış finansman toplamının yaklaşık 4,2 milyar euroya ulaştığını belirterek, "Bölgesel endüstrilerin liman ve demir yolu bağlantılarını güçlendirerek üretim ve lojistik merkezlerinin küresel pazarlara erişimini artırıyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek: Üretim ve lojistik merkezlerinin küresel pazarlara erişimini artırıyoruz
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi için 1,55 milyar euroluk dış finansman teminini değerlendirdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin rekabet gücünü artıracak bu projeye finansman desteği sağladıklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Ulaşım altyapısını güçlendirerek ticaret, turizm ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi'ne 1,55 milyar avro dış kaynak temin ettik. Böylece 2025 yılında demir yolu sektörüne sağlanan dış finansman toplamı yaklaşık 4,2 milyar avroya ulaştı. Bölgesel endüstrilerin liman ve demir yolu bağlantılarını güçlendirerek üretim ve lojistik merkezlerinin küresel pazarlara erişimini artırıyoruz."

Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomik Büyüme
Bağdan dünyaya uzanan üzümün serüveni
