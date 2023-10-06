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Ekonomi
TRT Haber 06.10.2023 18:07

Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "29 Eylül’de brüt döviz rezervleri haftalık 3,3 milyar dolar gerileyerek 122,2 milyar dolar oldu" açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam edeceğiz

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, uluslararası rezerv birikimine ilişkin paylaşım yaptı.

Piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"29 Eylül'de brüt döviz rezervleri haftalık 3,3 milyar dolar gerileyerek 122,2 milyar dolar oldu. Bu gelişmede altın fiyatlarıyla swap işlemlerinin etkili olduğu görülüyor. Söz konusu dönemde yurt içi swap stoku 2,2 milyar dolar azalırken, altın fiyatındaki gerilemenin etkisi ise 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu çerçevede Londra'da çok verimli toplantılar yaptık."

 

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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