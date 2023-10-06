İstanbul'da selden etkilenenler için 5 milyon lira kaynak aktarıldı

Bakan Göktaş, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Paylaşımında, "28 Eylül’de İstanbul’da meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 5 milyon TL kaynak aktardık" ifadelerini kullandı.
28 Eylül’de İstanbul’da meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 5 milyon TL kaynak aktardık.— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) October 6, 2023