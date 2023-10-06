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Ekonomi
DHA 06.10.2023 17:56

İstanbul'da selden etkilenenler için 5 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "28 Eylül’de İstanbul’da meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 5 milyon TL kaynak aktardık" açıklamasını yaptı.

İstanbul'da selden etkilenenler için 5 milyon lira kaynak aktarıldı

Bakan Göktaş, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Paylaşımında, "28 Eylül’de İstanbul’da meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 5 milyon TL kaynak aktardık" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Mahinur Özdemir Göktaş Sel
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