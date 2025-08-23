Açık 29.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 23.08.2025 11:32

Bakan Şimşek: Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık. Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi. Artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek" dedi.

Bakan Şimşek: Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık
[Fotograf: AA]

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKM uygulamasının sonlanmasıyla finansal istikrarın daha da güçleneceğini vurgulayarak uygulamanın önemli bir koşullu yükümlülük olduğuna dikkat çekti.

Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi
Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona ermesiyle artık yeni hesap açılmayacağını ve mevcut hesapların yenilenmeyeceğini belirten Şimşek, şunları kaydetti;

Zirve seviyesi 3,4 trilyon lira (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar liraya (11 milyar dolar) geriledi.

Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM’nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek.

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Sıradaki Haber
Krema ve kaymak üretiminde standartlar düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:03
Katil İsrail, Gazze'de 6'sı çocuk 21 Filistinliyi daha katletti
12:02
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
11:58
Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü coşkusu
11:51
İletişim Başkanlığı: Türkiye enerji filosunu genişletmeye devam ediyor
11:47
Karadeniz'deki gaz üretimi 4 katına çıkacak
11:43
Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi
Mavi Göl'deki doğal yaşam ziyaretçileri kendine çekiyor
Mavi Göl'deki doğal yaşam ziyaretçileri kendine çekiyor
FOTO FOKUS
EGO şoförüne saldıran şüpheli yakalandı
EGO şoförüne saldıran şüpheli yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ