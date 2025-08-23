Bakan Şimşek: Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKM uygulamasının sonlanmasıyla finansal istikrarın daha da güçleneceğini vurgulayarak uygulamanın önemli bir koşullu yükümlülük olduğuna dikkat çekti.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona ermesiyle artık yeni hesap açılmayacağını ve mevcut hesapların yenilenmeyeceğini belirten Şimşek, şunları kaydetti;

Zirve seviyesi 3,4 trilyon lira (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar liraya (11 milyar dolar) geriledi.

Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM’nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek.