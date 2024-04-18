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Ekonomi
TRT Haber 18.04.2024 13:55

Bakan Şimşek: Gelir beyannamesi vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelir elde edilmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit edildiğini söyleyerek, "Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız" mesajı verdi.

Bakan Şimşek: Gelir beyannamesi vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelir vergisi beyannamelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şimşek, adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadelede kararlı olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2023’te kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1,8 milyon mükellefimizle ticari, zirai veya serbest meslek kazancı olan 2,6 milyon mükellefimiz gelir vergisi beyannamesi verdi. Beyannamelerini zamanında veren tüm mükelleflerimize teşekkür ederiz. Şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik. Beyanname vermeyen mükelleflerimizi ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız."

Gelirlerini beyan etmeyenler için "pişmanlık" imkanı
Gelirlerini beyan etmeyenler için "pişmanlık" imkanı

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Gelirlerini beyan etmeyenler için "pişmanlık" imkanı
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