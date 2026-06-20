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Ekonomi
AA 20.06.2026 14:35

Bakan Şimşek: Enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dünya Bankasından sağlanan 400 milyon euro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla, yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek: Enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz
[Fotograf: AA]

Bakan Şimşek, NSosyal hesabından, Dünya Bankasının Türkiye'nin rüzgar ve depolama yatırımlarına yönelik 400 milyon euro ilave finansmanına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeşil dönüşümün Türkiye için bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Son 23 yılda, toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı. Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığı azaltıyor, kaynaklarımızı katma değer zincirinde daha yukarı çıkmamızı sağlayacak alanlara yönlendiriyoruz. Dünya Bankasından sağlanan 400 milyon euro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla, yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz."

ETİKETLER
Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı Dünya Bankası Yenilenebilir Enerji
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