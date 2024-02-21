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Ekonomi
AA 21.02.2024 17:21

Bakan Şimşek: Ekonomimiz yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecek

Kayseri'de reel sektör ve iş dünyasıyla bir araya gelen Bakan Şimşek, "Fiyat istikrarını merkeze alan, bütçe disiplinini ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi, programımızın başarısını pekiştirecektir" dedi.

Bakan Şimşek: Ekonomimiz yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecek
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kayseri'de çeşitli ziyaretler yaptı.

Vali Gökmen Çiçek'i Talas ilçesindeki çalışma ofisinde ziyaret eden Bakan Şimşek'i, Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve protokol üyeleri karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Şimşek, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Şimşek, burada Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları ile belediye çalışanları tarafından karşılandı.

Belediye fuaye alanındaki fosil sergisini gezen Şimşek'e, Büyükkılıç tarafından kentteki fosil kazılarına ilişkin bilgi verildi.

AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Şimşek, İl Başkanı Fatih Üzüm'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı, partililerle bir araya geldi.

Bakan Şimşek: Ekonomimiz yerelde başlayan kalkınmayla değer üretmeye devam edecek

"Her fırsatta ülkemizin dört bir yanında ekonomi politikalarımızın hedeflerini ve sonuçlarını anlatıyoruz"

Fiyat istikrarını merkeze alan, bütçe disiplinini ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen programı uygulamaya devam ettiklerini ifade eden Bakan Şimşek, "Toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi, programımızın başarısını pekiştirecektir. Bu çerçevede, her fırsatta ülkemizin dört bir yanında ekonomi politikalarımızın hedeflerini ve sonuçlarını anlatıyoruz" dedi.

Manisa, Bartın ve Kocaeli'nden sonra bugün de Kayseri'de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Şimşek, "Türkiye Yüzyılı’nda ekonomimiz yerelde başlayan kalkınma ile değer üretmeye devam edecek" mesajını paylaştı. 

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Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı
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