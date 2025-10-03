Parçalı Bulutlu 24.1ºC Ankara
AA 03.10.2025 12:16

Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonun ana eğilimi, dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla, program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız" dedi.

Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
[Fotograf: AA]

Bakan Şimşek, NSosyal hesabından, eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Enflasyondaki eğilimin sebeplerine işaret eden Şimşek, "Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda, gıda fiyatları belirleyici oldu. Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu, uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, okulların başladığı eylülde eğitim grubu ve ilgili diğer kalemlerin aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulunduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Enflasyonun ana eğilimi, dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla, program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız."

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Enflasyon
