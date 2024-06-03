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Ekonomi
TRT Haber 03.06.2024 10:18

Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine giriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı enflasyonuyla ilgili, "Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine giriyoruz

TÜİK, mayısta enflasyonun yüzde 3,37 arttığını, yıllık bazda da yüzde 75,45 olduğunu açkladı.

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı enflasyonunu değerlendirdi.

Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"En kötüsü geride kaldı. Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50’nin altına gerileyecek. Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız. "

 

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