Çok Bulutlu 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 31.10.2024 14:11

Bakan Şimşek: Cari açık azalıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek yüzde 1'in altına gerilemesini öngördüklerini açıkladı.

Bakan Şimşek: Cari açık azalıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı paylaşımında eylül ayı dış ticaret ile yılın üçüncü çeyreğine ilişkin turizm verilerini değerlendirdi.

Sürdürülebilir cari denge hedefinde önemli mesafe kat ettiklerine işaret eden Şimşek, eylülde yıllık dış ticaret dengesinin bir önceki yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolar iyileştiğini aktardı.

Şimşek, ilk üç çeyrekte ziyaretçi sayısının yıllık yüzde 8,3 artışla 48,3 milyona, turizm gelirinin ise yıllık yüzde 6,6 artışla 46,9 milyar dolara ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Böylece yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek yüzde 1'in altına gerilemesini öngörüyoruz. Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıracak, yüksek katma değerli üretime yoğunlaşacak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak politikalarımızla program hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir cari açığı kalıcı hale getireceğiz."

 


 

ETİKETLER
Dijital Dönüşüm Ekonomik Büyüme Mehmet Şimşek Son Dakika
Sıradaki Haber
Düzenli kombi bakımı doğal gaz faturalarını düşürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:44
Ayvalık'ın su altı zenginlikleri görüntülendi
14:47
FETÖ'nün "damat" yapılanmasının detayları
14:44
Türkiye'de bakır kullanımı 2030'da 20 bin tona ulaşacak
14:39
Bakan Bolat, Türkiye-Romanya ETOK/JETCO 2. Dönem Toplantısı'na katılacak
14:37
Siirt'te 17 yaşındaki Elif, 3,5 ayda hafız oldu
14:48
Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi, hastaneye yetiştirdi
İsrail Lübnan'da bir araca İHA'larla saldırı düzenledi
İsrail Lübnan'da bir araca İHA'larla saldırı düzenledi
FOTO FOKUS
Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi, hastaneye yetiştirdi
Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi, hastaneye yetiştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ