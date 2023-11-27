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Ekonomi
AA 27.11.2023 10:35

Bakan Şimşek: Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı ile dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacaklarını belirterek, "Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Şimşek: Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Merkez Bankasının Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın programa ilişkin paylaşımını alıntılayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Önemli bir program. Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz. Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek."

TCMB'den yatırım taahhütlü avans kredisi
TCMB'den yatırım taahhütlü avans kredisi

Şimşek, programın ülke için hayırlı olmasını diledi.

Kacır da söz konusu programa ilişkin, "Merkez Bankası, teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar lira olmak üzere üç yılda 300 milyar lira limit tahsis edilmesi planlanan yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nı duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, teknoloji ve strateji değerlendirmesi yapacağımız, 1 milyar lira ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 281 üründen oluşan stratejik öncelikli ürün ve 261 başlıktan oluşan teknoloji alanları listesini yayımladık." paylaşımını yapmıştı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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