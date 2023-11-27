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Ekonomi
AA 27.11.2023 10:33

Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altında

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,84 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altında

Cuma günü 82,20 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,80 azalışla 79,84 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,88 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol arzına ilişkin belirsizlikler fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 30 Kasım'a ertelenen toplantısı öncesi, grubun üretim kesintilerinde uzlaşma olup olmayacağına ilişkin belirsizlikler sürüyor.

Uzmanlar, grubun anlaşmazlığa düştüğünü, özellikle Afrikalı üretici ülkelerin arz miktarına ilişkin fikir ayrılıklarının oluştuğunu ifade ediyor.

Öte yandan, dünya genelinde bu hafta açıklanacak bir dizi makroekonomik veri öncesi, piyasalardaki talep belirsizlikleri de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 80 ile 80,24 dolar aralığının direnç, 79,76 ile 79,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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