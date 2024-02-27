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Ekonomi
TRT Haber 27.02.2024 09:39

Bakan Şimşek: Bizden duymadığınız haberlere itibar etmeyin

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" dedi.

Bakan Şimşek: Bizden duymadığınız haberlere itibar etmeyin
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada, kredi kartlarına yönelik dolaşıma sokulan haberlere ilişkin şunları kaydetti;

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir.

'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddiasına yalanlama
'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddiasına yalanlama

Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz. 

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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