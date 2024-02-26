ABD'de yeni konut satışları beklentilerin altında kaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ait yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 artarak 661 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen yeni konut satışlarının bu dönemde 680 bin olması öngörülüyordu.

Yeni konut satışları, geçen yıl aralıkta yüzde 7,2 artışla 651 bine çıkmıştı. Ülkede yeni konut satışları, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 arttı.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı da yıllık bazda yaklaşık yüzde 1,8 artışla 420 bin 700 dolara yükseldi.