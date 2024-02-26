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Ekonomi
AA 26.02.2024 23:33

ABD'de yeni konut satışları beklentilerin altında kaldı

ABD'de yeni konut satışları, ocakta aylık bazda yüzde 1,5 artışla 661 bine çıkmasına rağmen piyasa beklentilerini karşılayamadı.

ABD'de yeni konut satışları beklentilerin altında kaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ait yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 artarak 661 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen yeni konut satışlarının bu dönemde 680 bin olması öngörülüyordu.

Yeni konut satışları, geçen yıl aralıkta yüzde 7,2 artışla 651 bine çıkmıştı. Ülkede yeni konut satışları, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 arttı.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı da yıllık bazda yaklaşık yüzde 1,8 artışla 420 bin 700 dolara yükseldi.

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