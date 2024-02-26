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Ekonomi
AA 26.02.2024 18:34

Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybederek 9.334,13 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,08 puan azalırken, toplam işlem hacmi 133,2 milyar lira oldu.

Gün içinde 9.450,48 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 9.300 puanın üstünde dengelendi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,23 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,83 ile bilişim, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, geçen hafta Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasıyla artan risk iştahının, yerini temkinli bir seyre bıraktığını belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Richmond Fed sanayi endeksi ile tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.550 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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