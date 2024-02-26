Ordu'da fındığın kilosu 120 liradan satılıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da serbest piyasada fındık fiyatının yükselişini sürdürdüğünü söyledi.

Sezona 65 liradan başlayan fındık fiyatının yükselmeye devam ettiğini aktaran Soydan, geçen hafta 115 liradan işlem gören fiyatın 5 lira daha artış gösterdiğini ifade etti.

Soydan, 50 randımanlı fındığın fiyatının serbest piyasada 120 liraya kadar çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu yükseliş fiyatların daha da artacağına işaret etmektedir. Şu anda fiyatların nereye kadar yükseleceğini bizde ön göremiyoruz. Ancak deposunda fındık olan üreticilerimiz bu artıştan son derece memnun."