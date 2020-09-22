Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılandığını, çalışan ve işverenlere ilave mali yük getirmediğine dikkat çekti.

Mesleki yeterlilik belgesiyle nitelikli işgücünü artırmayı ve iş kazalarını en aza indirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Selçuk, "Son tebliğde yer alan 26 meslek ile birlikte belge zorunluluğu getirdiğimiz meslek sayısını 143’e çıkardık. Sınav ve belgelendirme faaliyetleri sonucunda 2019 ve 2020 yıllarında Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamında 540 bin kişinin Mesleki Yeterlilik Belgesi almasını sağladık. Yine bu belgeyi alanların 515 milyon TL tutarındaki sınav ve belge ücretlerini İşsizlik Sigortası Fonundan karşıladık” şeklinde konuştu.

“Mesleki yeterlilik belgeli işgücü sayımız 1.148.780 bini aştı”

Mesleki Yeterlilik Kurumunun, iş dünyası ile birlikte çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu meslek standartlarını belirlediğini kaydeden Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti:

“Belirlenen standartlara uygun olarak uluslararası akreditasyon kuralları çerçevesinde yapılan kalite güvencesi sağlanmış bir ölçme ve değerlendirme sistemi ile iş gücümüzün mesleki bilgisinin yanı sıra mesleki beceri ve yetkinliklerini ölçerek uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesinin düzenlenmesini sağlıyoruz. Yapılan bu sınavlar sonucunda mesleki yeterlilik belgeli işgücü sayımız artarken, 1.090.035 kişi toplamda 1.148.780 belge almış durumda. Bu doğrultuda nitelikli ve belgeli işgücü ile ülkemizin küresel ekonomide rekabet edebilirliğinin artmasını hedefliyoruz.”