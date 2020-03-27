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Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ticaretin hizmetinde
[Fotoğraf: AA]
Ticaret Bakanı Pekcan, "Bakü-Tiflis-Kars demir yolu 2 bin 500 ton kapasiteyle ticaretin hizmetinde. Bunu talep halinde 6 bin tona çıkarabiliriz" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'nin temassız ticaret tedbirleri kapsamında aldığı yeni kararları açıkladı. Pekcan'ın açıklamalırndan satırbaşları şöyle:
-Bakü-Tiflis-Kars demir yolu 2 bin 500 ton kapasiteyle ticaretin hizmetinde. Bunu talep halinde 6 bin tona çıkarabiliriz.
-Bu dönemde demir yollarına ağırlık vermemiz gerekiyor. İran ile sorunumuzu da Kapıköy bağlantılı tren yoluyla çözdük.
-Temassız ticaret çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İş dünyamızın bu güzergahları ve imkanları kullanarak ticarete devam etmelerini istiyorum.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 12:01
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