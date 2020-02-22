Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Pekcan: Hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyon kişiyi aştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdamın 1 milyon kişiyi aştığını söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: ticaret bakanı ruhsar pekcan istihdam HazırgiyimSon Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 11:16
Son Haberler
- 12:03
- 12:02
- 12:02
- 11:59
- 11:58
Sıradaki Haber
THY turizm odaklı yurt dışı uçuşlarını artırıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz