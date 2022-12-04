Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, açıklamayı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptı.

Bakan Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı vizyon belgesine tepki gösterdi.

İthal ekonomi komiserlerine bel bağlamayacaklarını ifade eden Nebati, "İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor" dedi.

Sayın @kilicdarogluk,



Bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız.



İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor. — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) December 4, 2022

20 yılda mega altyapı yatırımlarına imza atan Türkiye'nin, üreterek, istihdam oluşturarak ve ihracat yaparak zenginleşeceğini vurguladı.

Nebati, "Sizler, vizyon adı altında anlattığınız ithal masallarla insanları uyuklatırken, Türkiye Yüzyılı’na doğru, inançla ve kararlı adımlarla ilerleyen ülkemizde bakın neler oluyor" dedi ve şöyle devam etti:

"12 çeyrekten bu yana makine ve teçhizat yatırımlarındaki kesintisiz artış sürüyor. İstihdam 31 milyon kişiyle tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Sanayinin mili gelir içerisindeki payı artıyor. İhracat ülke tarihimizde ilk kez 250 milyar doların üzerine çıktı"