Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 11:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Nebati: Vatandaşlarımızın alım güçlerini korumaya devam edeceğiz
[Fotograf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, vatandaşlarımızın alım güçlerini de korumaya devam edeceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyondaki düşüş eğiliminin daha keskin hissedilmeye başlanacağını belirtti.
Bakan Nebati, kasım ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu;
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde uyguladığımız politikalarla, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, vatandaşlarımızın alım güçlerini de korumaya devam edeceğiz.
Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE’de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız.
Kasım ayında enflasyon hız keserek yüzde 84,39’a, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de yıllık bazda yüzde 157,69’dan yüzde 136,02’ye gerilemiştir.
Etiketler: Enflasyon Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanlığı
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