Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya gelecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yarın reel sektör ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle görüşecek.
Bakan Nebati, yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla sektör temsilcileriyle yürüttüğü toplantılara devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yarın saat 13.30'da gerçekleşecek toplantıda, reel sektör ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle görüşecek olan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ni, bu kapsamda hayata geçirilen yeni enstrümanları ve alınması planlanan tedbirleri paylaşacak.
Toplantıda, iş dünyası kadın temsilcileri de talep ve önerilerini dile getirecek.
Etiketler: Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanlığı
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