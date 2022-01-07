Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale işlemini gerçekleştiriyor.

Banka, 1 Aralık, 3 Aralık ve 10 Aralık ve 13 Aralık'ta da doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.

Merkez Bankası, 17 Aralık'taki 5'inci döviz müdahalesinin tutarını 2 milyar 123 milyon dolar olarak açıkladı.