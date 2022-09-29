Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da 'Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuştu.

Nebati, "Eğer yeni ekonomi modelini uygulamaya almasaydık, bugün enflasyon sorunu ile birlikte büyük olasılıkla bir durgunluk ve buna bağlı birçok sorunla yüz yüze kalacaktık." dedi.

Bakan Nebati, Bakanlık bünyesinde reform ve gelişim dinamiğini sürekli kılacağına inandıkları Hazine ve Maliye Akademisi Başkanlığı'nı kurduklarını ifade etti.