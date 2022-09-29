Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 11:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Nebati: Hazine ve Maliye Akademisi Başkanlığı'nı kuruyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bakanlığımız bünyesinde reform ve gelişim dinamiğini sürekli kılacağına inandığımız Hazine ve Maliye Akademisi Başkanlığı'nı kuruyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da 'Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuştu.
Nebati, "Eğer yeni ekonomi modelini uygulamaya almasaydık, bugün enflasyon sorunu ile birlikte büyük olasılıkla bir durgunluk ve buna bağlı birçok sorunla yüz yüze kalacaktık." dedi.
Bakan Nebati, Bakanlık bünyesinde reform ve gelişim dinamiğini sürekli kılacağına inandıkları Hazine ve Maliye Akademisi Başkanlığı'nı kurduklarını ifade etti.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı Nureddin Nebati
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