Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Nebati: 2023'te enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Haziran 2023'te seçimlere giderken enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarıyla ilgili, "Dün akşam itibarıyla 340 milyar liraya yaklaştı. 10 milyar doları aşan bir döviz bozumu, ona yakın TL girişi oldu" dedi.
Bakan Nebati, enflasyonla ilgili de şunu söyledi:
"Haziran 2023'te seçimlere giderken enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz."
Ayrıntılar geliyor..
Etiketler: Enflasyon Nureddin Nebati
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