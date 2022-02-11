Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarıyla ilgili, "Dün akşam itibarıyla 340 milyar liraya yaklaştı. 10 milyar doları aşan bir döviz bozumu, ona yakın TL girişi oldu" dedi.

Bakan Nebati, enflasyonla ilgili de şunu söyledi:

"Haziran 2023'te seçimlere giderken enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz."

Ayrıntılar geliyor..