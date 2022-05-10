Covid-19 salgınına bağlı sebeplerden 2 yıl ara verilen ve bu yıl 11'incisi düzenlenecek Saraybosna İş Forumu'na 1000 kişinin üzerinde katılım bekleniyor. Ticaret Bakanı Muş'un da iştirak edeceği Forum'da imalat, tarım, enerji, eğitim, finans, altyapı, inşaat, hizmet sektörü, turizm ve diğer sektörlerde bölgesel yatırım projelerinin tanıtımı yapılacak.

Bosna Bank International (BBI) Yönetim Kurulu Üyesi Nedzad Gusic, 11 Mayıs'ta başlayacak, 12 Mayıs'ta sonra erecek SBF'nin ana temasının, "yabancı şirketlere ait ürünlerin Güneydoğu Avrupa’da üretimi" olacağını söyledi.

Bosna Hersek ve diğer Güneydoğu Avrupa ülkelerinin, yabancı şirketlerin üretim merkezlerini taşıyacakları veya kuracakları bir konumda olduğunu belirten Gusic, "Bu vesileyle ülkelerin ekonomisi iyi hale gelecek, yeni istihdam alanları oluşturularak ve böylelikle genç nüfusun göç etmesine de engel olunacaktır." dedi.

Gusic, yatırımcılar, proje sahipleri ve delegasyonlar göz önüne alındığında, katılımcı sayısından memnun olduklarını dile getirdi.

"Türkiye'den gelen ilgi ve katılımdan bilhassa mutluyuz"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da foruma katılacağının hatırlatan Gusic, "Türkiye'den gelen ilgi ve katılımdan bilhassa mutluyuz." diye konuştu.

Gusic, Bakan Muş'un SBF'nin Bosna Hersek Ulusal Parlamentosu'nda düzenlenecek açılış oturumunda, konuşmacılar arasında yer alacağını belirterek Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) temsilcilerinin de SBF’ye katılacağını ifade etti.

Bosna Hersek'teki gayrimenkul değerlerinin giderek arttığını anımsatan Gusic, "Yatırımcıları, Bosna Hersek'te turizm ve gayrimenkul alanında projeler karşılayacak." dedi.

Ülkenin ekonomik anlamda, "ne anlama geldiğinin ve ne anlama geleceğinin" konuşulması gerektiğini anlatan Gusic, "Bosna Hersek'te ekonomik anlamda olumlu şeyler oluşmakta. Bosna Hersek, Doğu ile Batı arasında köprü vasfını taşıyabilecek bir ülke. Coğrafi olarak iyi konumlanmış, sağlam bir yol altyapısına sahip bir ülkeyiz. Son derece değerli ve gelişmiş iş adamlarına sahip, istikrarlı bir finans ve bankacılık sektörümüz var." dedi.

Gusic, şunları kaydetti:

"SBF yapısı içerisinde bizi özellikle mutlu eden, forumun ikinci gününde yatırımcılar ile proje sahiplerinin bire bir buluşup, potansiyel iş birlikleri üzerine konuşacak olması. İlk görüşmede tarafların bir sözleşme imzalamasını beklemek doğru olmaz ancak taraflar arasındaki ilişkinin kurulması adına bu adım büyük önem arz etmekte."

Bu yıl düzenlenecek SBF'de, Bosna Hersek başta olmak üzere, Hırvatistan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Arnavutluk'tan 300'e yakın projenin tanıtımı yapılacak.

SBF'nin destekçileri arasında; BBI, Saraybosna Kantonu Ekonomi Bakanlığı, İslam Kalkınma Bankası, Dubai İslamic Bank ve Abu Dhabi Islamic Bank bulunuyor.