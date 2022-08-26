Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kirişci, "756 milyon 692 bin 168 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Destek ödemelerinin, 439 milyon 169 bin 491 lirasını TMO Alım Prim Desteği, 278 milyon 528 bin 500 lirasını Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, 31 milyon 847 bin 131 lirasını Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği, 4 milyon 296 bin 478 lirasını Uzman Eller Proje Desteği, 1 milyon 550 bin 240 lirasını Toprak Analizi Desteği, 995 bin 551 lirasını Yem Bitkileri Desteği ve 304 bin 777 lirasını da Ek Girdi Desteği oluşturdu.