Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektupla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bu mektubun iş çevrelerinde endişe yaratmasının anlamsız olduğunu belirten Bakan Nebati, "Türkiye dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir" dedi.

Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır. Türkiye dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir. — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) August 26, 2022

'ABD'nin, işletmelerini Türkiye ekonomisine yatırım yapmaya davet etmesinden memnunuz'

Müttefik ve ticaret ortağı olan ABD'nin, işletmelerini Türkiye ekonomisine yatırım yapmaya davet ettiğini görmekten memnuniyet duyduklarının altını çizen Nebati şunları aktardı:

"Ülkemiz, müttefikleriyle birlikte küresel ve bölgesel zorluklara karşı, ortak çaba sarf etmeye ve işbirliğini güçlendirmeye önem veriyor. Ayrıca komşularımızla, başta turizm olmak üzere çeşitli sektörlerde, yaptırımlara konu olmayan çerçevede, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız."

"Türk iş dünyası esnekliğiyle nice başarılara imza attı"

Türkiye ekonomisinin tüm aktörlerinin serbest piyasa ekonomisi ilkelerine bağlı olduğunu ve küresel ticarette daha fazla pay sahibi olmaya çalıştığını vurgulayan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu yolda iş dünyasının yanındadır. Barışı ve daha fazla ticareti hedefleyen diplomasimizle iş insanlarımızın küresel ekonomide daha önemli bir rol oynaması için güçlü bir inisiyatif ortaya koyuyoruz. Türk iş dünyası gerek iş ahlakı gerekse hızlı çözüm üretme yeteneği ve esnekliğiyle nice başarılara imza attı ve atmaya da devam edecek."

"Türk işletmeleri önemli zorlukların üstesinden gelerek büyümeye devam ediyor"

Bakan Nebati, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türk iş dünyası örgütlerine gönderdiği mektupta da belirtildiği gibi, Türk işletmelerinin dünyadaki en yenilikçi şirketler arasında yer aldığını ve önemli zorlukların üstesinden gelerek büyümeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.