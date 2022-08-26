Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 09:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna'dan tahıl yüklü 4 gemi daha yola çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 4 geminin daha hareket ettiğini duyurdu. Denetimi yapılan 5 gemi de Ukrayna’ya doğru hareket etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi daha yola çıktı.
Denetimi yapılan 5 gemi de Ukrayna’ya doğru hareket etti.
Açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2022
Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 4 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti.
Denetimi yapılan 5 gemi de Ukrayna’ya doğru hareket etti.#MSB
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna
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