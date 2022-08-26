Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi daha yola çıktı.

Denetimi yapılan 5 gemi de Ukrayna’ya doğru hareket etti.

Açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor" ifadelerine yer verildi.