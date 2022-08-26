Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümü için kamu spotu reklamı hazırlandı.

Hazırlanan kamu spotunun, 26-30 Ağustos tarihleri arasında televizyonlarda gösterileceği belirtildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Bu Ağustos'ta, asil milletimizin canından aziz bildiği kutsal vatanını her ne pahasına olursa olsun koruyacağının ve Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağının tüm dünyaya ilanı olan Büyük Taarruz'un 100'üncü yılını kutlamanın gurur, onur ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz" denildi.

Kurumlara verecekleri destek için teşekkür edildi, kamu spotunun; inancı, karakteri ve kültürü hiçbir zaman esareti kabul etmeyen asil milletin ve bağrından çıkan kahraman ordusunun bir asır önce verdiği destansı mücadeleyi anlattığı belirtildi.