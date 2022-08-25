Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesaplarının bulunmadığı bildirildi.

Aynı zamanda Kuvvet Komutanlıkları ile Anıtkabir Komutanlığı'na ait sosyal medya hesaplarının da olmadığı vurgulandı. Açıklamada şu sözler yer aldı:

"Bakanımız, Kuvvet Komutanlıklarımız ve birliklerimize ilişkin resmi açıklamalar Bakanlığımızın resmî sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır. Kuvvetlerimiz adına açılmış sahte hesaplara itibar edilmemelidir."