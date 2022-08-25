Milli Savunma Bakanlığı'ndan sahte hesap uyarısı
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlıklarına ait sosyal medya hesaplarının bulunmadığını sahte hesaplardan yapılan paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesaplarının bulunmadığı bildirildi.
Aynı zamanda Kuvvet Komutanlıkları ile Anıtkabir Komutanlığı'na ait sosyal medya hesaplarının da olmadığı vurgulandı. Açıklamada şu sözler yer aldı:
"Bakanımız, Kuvvet Komutanlıklarımız ve birliklerimize ilişkin resmi açıklamalar Bakanlığımızın resmî sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır. Kuvvetlerimiz adına açılmış sahte hesaplara itibar edilmemelidir."
Millî Savunma Bakanımız Sn. Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Sn. Bakanımız adına paylaşımlar Bakanlığımızın resmî sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır. Sn. Bakanımız adına açılmış sahte hesaplara itibar edilmemelidir. #MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/zvRarZfdOD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2022
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