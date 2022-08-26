ABD’de petrole olan talebin beklentilerin üstünde seyrettiğine ilişkin verilerle dün bir miktar yükseliş kaydeden petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda gelecek dönem para politikalarına ilişkin yapacağı değerlendirme öncesi az da olsa yükselişine devam ediyor.

Powell'ın bugün yapacağı konuşmada, enflasyonla mücadele konusunda daha önce açıklanan taahhütleri yinelemesi bekleniyor.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış da talebin yüksek seyrettiği algısıyla fiyatları destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 300 bin varil azalarak 421,7 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 450 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 8 milyon 100 bin varil azalışla 453,1 milyon varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 100 bin varil azalışla 215,6 milyon varil oldu.

Dünyanın önde gelen navigasyon şirketlerinden Tomtom’un Trafik Endeksi verileri de Asya Pasifik, Avrupa ve Kuzey Amerika araçla seyahat seviyelerinin 24 Ağustos itibarıyla güçlü bir haftalık büyüme kaydettiğini gösteriyor.

Kazakistan’nın ham petrol ihracatının, liman tesislerinde yapılması gereken onarım çalışmaları nedeniyle aylarca aksayabileceğine yönelik haberler de fiyatlar üzerinde etkili oldu. Söz konusu bakım çalışmalarının ağustosta günlük 1 milyon varilden fazla petrol sevkiyatını etkileyebileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın hafta başında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlere karşılık üretimi kısabileceğini açıklaması, piyasalarda arz daralması endişelerini destekleyerek fiyatlardaki yükselişte etkili oluyor.

OPEC+ grubu, eylül ayı için beklenenden daha düşük bir üretim artışına giderek petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı almıştı. Grup, temmuz ve ağustos ayları için günlük 648 bin varil üretim artışı hedeflemişti.

Brent petrolde teknik olarak 100,50 ile 100,87 dolar aralığının direnç, 99,73 ile 99,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.