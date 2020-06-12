Bakan Karaismailoğlu, Altınova Tersan Şantiyesi'nde Rus Okeanrybfyot firması için üretilen "Georgiy Meshcheryakov" isimli fabrika trol balıkçı gemisinin denize indirilmesi töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli gemi inşa sanayi bölgelerinden biri olan Marmara'nın incisi Yalova'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bugün 24 bin kişiye istihdam sağlayan 38 gemi yan sanayisi tesisiyle sektörde önemli bir yere sahip olan Yalova'da gurur verici bir ana şahit olduklarını söyleyen Karaismailoğlu, denizle buluşacak fabrika trol balıkçı gemisinin 108 metre uzunluk ve 20 metre genişliğinde soğuk kış şartlarında dahi operasyon kabiliyeti olan, üstün teknolojiye sahip yeni nesil bir gemi olduğunu anlattı.

Bakan Karaismailoğlu, 8 bin 300 grostonluk geminin 16 deniz mili operasyon hızında olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"150 kişilik yaşam kapasitesi ile mürettebatı ve fabrika çalışanlarına üst seviyede konfor sağlayacak niteliktedir. Gemi inşa sanayimiz, her geçen gün yetkinliklerini artırmakta, önemli bir değer olarak yükselmektedir. Türk gemi inşa sanayisi en son teknolojileri kullanan, çevreye duyarlılığı ve yüksek kaliteyi hedefleyen bilgi birikimi sayesinde, taahhüt sürelerine sadık kalma ve işi vaktinde bitirme özellikleriyle dünyada saygın bir yere sahiptir. İstihdama katkı ve ülke ekonomisine döviz sağlamaktadır. Gemi sanayimizin, inovatif, çevreci ve alternatif enerjileri kullanma yeteneğiyle rekabet gücü de gün geçtikçe artmaktadır."

"2002 yılında 37 olan tersane sayımız, bugün 83'e çıkmıştır"

Gemi sanayindeki başarıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ufuk açıcı öngörüleri, hedefleri ve gayretinden ilham alan kadroların, sektörün tüm paydaşlarıyla el ele vermesinin sonucu olduğunu aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"2002 yılında 37 olan tersane sayımız, bugün 83'e çıkmıştır. Yıllık üretim kapasitemiz 550 bin dedveyt tondan, 4,53 milyon dedveyt tona yükselmiştir. Gemi inşa sektörümüz, dolaylı olarak, 500 bin kişinin geçim kaynağı olmaktadır. Gemi inşa sanayimiz dünyada adet bazında 9’uncu, tonaj bazında 16'ıncı sırada bulunmaktadır. Hedefimiz, sektördeki bilgi birikimimizi, tecrübemizi, teknolojinin ve bilişimin imkanları ile birleştirmek ve katma değerli projelerimizle, dünyada çok daha üst sıralara çıkmaktır. Kuzeyinde Karadeniz havzası, batısında Yunanistan ve Balkan ülkeleri, güneyinde Akdeniz havzası bulunan Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının tam ortasında kilit bir noktada yer alan Türkiye'nin denizcilik sektöründe söz sahibi olması çok önemlidir."

"Sektörün ticari hareket kabiliyetlerini artırdık"

Bakan Karaismailoğlu, gemi inşa sanayisi ve liman tesislerinin uluslararası standartlarda hizmet vermesi için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurgulayarak, "Ana vatanımızda olduğu gibi, mavi vatanımızda da güçlü, etkili, caydırıcı bir lider ülke olmak için, sektörün tüm bileşenleriyle birlikte, el ele vererek çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Bu anlayışla, "Bayrak Devleti", "Liman Devleti" ve "Kıyı Devleti" yetkileriyle, limanlara gelen Türk ve yabancı bayraklı gemilerin denetim faaliyetlerini titizlikle yürüttüklerini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu konuda dünya ölçeğindeki beyaz listedeki yerimizi koruyoruz. Gemi sanayisi konusunda, tersanelerimizin kira sürelerini 49 yıla çıkararak, sektöre yön veren temsilcilerimizin rahat yatırım yapmalarını sağladık. Tersanelerimizdeki kira bedellerini sıfırlayarak, üretimden pay alınması yöntemine geçtik. Bu şekilde sektörün ticari hareket kabiliyetlerini artırdık. Bakanlığımız tarafından koordine edilen ÇED kararlarının alınması, imar planı onayları, izin süreçlerinde sektöre verdiğimiz destekle gemi inşa sanayisinde beklenen ivme kazanılmıştır. Kat edilen mesafe ve kazanılan başarılar, nihai hedef değil, yeni hedefler için başlangıç noktasıdır."

Fabrika trol balıkçı gemisinin yapımında emeği geçen Tersan Tersanesi yönetimine, üretim süreçlerinde akıllarını ve alın terlerini esirgemeyen mühendis ve işçilere, katkı sağlayan herkese teşekkür eden Karaismailoğlu, "Ayrıca, Rusya Federasyonu'na ve ülkemize olan güvenlerinden dolayı Okeanrybfyot şirketinin değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, karada, denizde, havada ve demir yollarında bugünün ve geleceğin büyük Türkiye’sinin gereksinim duyacağı dev projeleri hayata geçirdiğini de kaydetti.

Konuşmanın ardından Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu Bakan Karaismailoğlu'na "Usturlap" (Yıldız haritası) hediye etti.

Daha sonra, kurdele kesilerek geminin denize inişi sağlandı.

"Gemi sanayimizi dünya klasmanında hak ettiği yere getirdik"

Karaismailoğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Sanmar Denizcilik Firması'na yaptıracağı 2 acil müdahale römorkörünün, omurga kaynak töreninde de bir konuşma yaptı.

Karaismailoğlu yaptığı konuşmada, söz konusu römorkörlerin yapımları tamamlandığında, her geçen gün yükü artan Türk boğazları bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde hizmet vereceğini söyledi.

Römorkörlerin 14-16 ayda tamamlanmasının öngörüldüğünü belirten Karaismailoğlu, daha sonra gemi kurtarma, hazırda bekleme, refakat, römorkörcülük ve yangın söndürme hizmetlerinde kullanılacağını kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, bugün ilk kaynağı yapılacak römorkörlerin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, temel faaliyetlerinden birisi olan deniz trafiğini anlık olarak izleyip can ve mal güvenliğini en üst seviyede sağlamaya yönelik çalışmalara destek olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kıyılarımızda seyir, can, mal ve çevre emniyeti ile deniz güvenliğinin artırılması amacıyla gemi takip ve kontrol sistemlerini kurduk. Bunun yanında Ankara’da kurulmuş olan Gemi Trafik Yönetim Merkezi (GTYM) bileşenlerinden oluşan Gemi Trafik Yönetim Sistemi (GTYS) 14 Mayıs 2019'da kuruldu. Diğer yandan, Gemilerin Uzak Mesafeden Tanımlanması ve İzlenmesi (LRIT) Sistemi 2009 yılında kurulmuş olup limanlarımıza gelen tüm gemiler, 1000 deniz mili mesafeden kontrol edilmektedir. Bu sistemle aynı zamanda, dünyanın neresinde olursa olsun Türk bayraklı gemilerin takibi sağlanmaktadır. Ankara'daki Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) ile Türk Arama Kurtarma Sahası içerisinde seyir yapan gemiler anlık olarak izlenmektedir. Bakanlığımız tarafından 2019'da Tekirdağ'da kurduğumuz Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi de başarı ile çalışmaktadır."

"Mavi Vatan"ın 7/24 esasına göre sürekli kontrol altında olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Üç tarafı denizlerle çevrili eşsiz bir coğrafyaya sahip cennet vatanımızın üstünde inşa ettiğimiz Türk gemi sanayimizi bilgi, birikim ve tecrübemizle dünya klasmanında hak ettiği yere getirdik. Ülkemizdeki tersanelerimizin gelişimi hızla devam etmektedir. Bugün tersane sayımız 83, yıllık üretim kapasitemiz 4,53 milyon dedveyt tondur." diye konuştu.

"Ulaşım demek ekonomi, bolluk ve bereket demektir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının geçmişten bugüne hayata geçirmekte olduğu dev projelerle Türkiye'nin her noktasını, denizden karadan, havadan ve demir yollarıyla birbirine bağlarken, dünyayla da mesafeleri kısalttığını anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu geleneği ve bu hamleyi güçlendirerek devam ettireceğiz. Çünkü ülkemiz dünya lideri olacağı ve dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alacağı yakın bir geleceğe doğru hızla ilerlemektedir. Bizim görevimiz, dünya standartlarında bir ulaşım ağı ve altyapıyla geleceğe hazır olmaktır. Çünkü ulaşım demek ekonomi, bolluk ve bereket demektir. Tarımın, turizmin, ticaretin altyapısı demektir. Gençlerimiz ve çocuklarımız için daha güçlü bir Türkiye'de daha yüksek bir yaşam kalitesi demektir. Bu niyetler içinde, güzel vatanımıza ve güzel insanımıza layık olmak için gece gündüz büyük bir şevkle çalıştığımızı bilmenizi isterim."

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar da 2 römorkörün yapımının tamamlanmasıyla kurumun daha da güçleneceğini söyledi.

Sanmar Tersanecilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün ise söz konusu römorkörleri yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, römorkörler için temsili kaynak yaptı.