Bakan Kacır: Bölgesel işbirlikleri Türkiye için büyük önem taşıyor

Bakan Kacır, Katar'ın başkenti Doha'da Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Mısır, Ürdün ve Bahreynli mevkidaşlarının katılımıyla düzenlenen, "Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma için Sanayi Ortaklığı Yüksek Komite Toplantısı"nda soruları yanıtladı.

Günümüzde bazı ekonomik engellerin olduğu bir dönem yaşadıklarını belirten Kacır, "Dünyada küreselleşme rüzgarının tersine esmekte olduğu daha fazla ticaret korumalarının daha fazla gümrük duvarlarının ve engellerin konuşulduğu bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde özellikle bölgesel işbirlikleri Türkiye’nin kalkınma hedefleri ve büyüme yolculuğu açısından çok büyük bir önem taşıyor. Bu anlayışla Türkiye olarak bizde sürdürülebilir ekonomik kalkınma için sanayi işbirliği platformuna ortak olduk." diye konuştu.

"Türkiye çekim merkezlerinden birisi olacak"

Bakan Kacır, 7 ülke arasındaki sanayi ortaklığının ekonomik açıdan önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu platformda Katar, BAE, Fas, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Türkiye bir aradayız. Bu 7 ülkenin nüfusu 265 milyon ve sanayi katma değerinin tutarı yıllık 435 milyon dolar ve ekonomilerinin toplam büyüklüğü 2.5 trilyon dolar. Bu 7 ülke arasında önümüzdeki dönemde ortak sanayi yatırımları ve işbirliklerinin geliştirilmesi ve sanayi değer zincirinde her ülkenin sahip olduğu avantajlar üzerine şekillenecek ortak planlamalarının yapılması bizim için öncelikli hedef olacak."

Türkiye'nin bu işbirliği sayesinde yüksek katma değerli sanayi yatırımlarında önemli merkezlerden biri olacağına dikkati çeken Kacır, "Ümit ediyorum ki bu işbirliği sayesinde Türkiye, hedeflediğimiz yüksek katma değerli sanayi yatırımları açısından da önümüzdeki dönemde çekim merkezlerinden birisi olacak.

Biz bölge ülkeleri ile dost ve kardeş ülkeler ile işbirliklerimizi geliştirmeyi Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda sanayi yatırımları ile yüksek teknoloji ve yüksek katma değerli yatırımlar ile hızlanmasını sağlamayı en önemli hedeflerimiz olarak görüyor ve bütün bu işbirliklerini de bu anlayışa geliştiriyoruz." şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Doha'da gerçekleştirdiği ikili görüşmelere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerçekleştirdiğimiz tüm ikili görüşmelerde de Türkiye ile bölge ülkeleri arasında ve bu platformun üye ülkeleri arasında da önümüzdeki dönemde atacağımız adımları şekillendirme konusunda da çok önemli istişarelerde bulunduk. İnşallah bunların yansımalarını ve sonuçlarını da yakın zamanda kamuoyunda da paylaşma imkanımız olacak."

Konuşmaların ardından Katar ve Türkiye bakanları "Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma için Sanayi Ortaklığı" katılım belgesini imzaladı.