Bakan Işıkhan, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen heyetleriyle görüştü

Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Ali Yalçın, beraberindeki heyetle Işıkhan'ı Bakanlıkta ziyaret etti.

Görüşmede, 7. Dönem Toplu Sözleşmesi, Anayasa Mahkemesince iptal edilen ve eksik ödenen Toplu Sözleşme İkramiyesi'nin ek protokolle düzenlenmesi ve 4688 sayılı Kanun'un güncellenmesi talepleri Işıkhan'a iletildi.

Yalçın, görüşmede şu talepleri iletti:

"4688 sayılı Kanun, sendikal haklara ve kavramlara uyumlu olarak güncellenmeli, toplu sözleşme masasına ve taraflarına tanınan haklar artırılarak, süre, kapsam ve örgütlenme özgürlüğü boyutuyla sınırlamalar gözden geçirilmelidir. Genel toplu sözleşme ve 11 hizmet kolunda yetkili sendikalarımızın 40'a yakın maddesi ya eksik ya da tamamen uygulanmıyor. Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve Toplu Sözleşme Kanununa aykırı hareket ediliyor. 2 milyon 200 binden fazla kamu görevlisini aylık 345 lira zarara uğratan iptal kararı bir an önce düzeltilmeli."

Işıkhan'ın da bakanlık olarak kendilerine iletilen talepleri değerlendirdiklerini ve sorunların çözümü noktasında gerekenlerin yapılacağını, kamu çalışanlarının haklarının korunmasına yönelik adımları sosyal paydaşlarla atmaya devam edeceklerini belirtti.

Işıkhan, Türkiye Kamu-Sen heyetiyle görüştü

Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Kahveci ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, Işıkhan'ı bakanlıkta ziyaret etti.

Kahveci, birinci dereceye gelen kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi, yardımcı hizmetliler ve çalışma hayatında öne çıkan başlıkları Işıkhan ile değerlendirdi.

Ziyareti değerlendiren Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"Ziyaretimizde, Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesinin yeniden hayata geçirilmesi ve milyonlarca memurun beklediği toplu sözleşme ikramiyesinin geriye dönük tekrar yürürlüğe girmesi için hazırladığımız kanun teklifini Sayın Bakan'a sunduk. Emeklilik sisteminin en büyük sorunların birisi haline gelen ve kamu çalışanlarına ödenirken emekli olunca kesilen 12 bin 54 TL ilave ek ödemenin emekliliğe de sayılmasının zorunlu olduğunu ifade ettik. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçirilmesi konusundaki ısrarımızı vurguladık."