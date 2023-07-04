Bakan Işıkhan: Memur maaşlarına zam düzenlemesinde kimse mağdur edilmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük ara zamla çalışanları ve işverenleri mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi.
Memur maaşlarına yönelik düzenleme konusunda ise yoğun mesailerini sürdürdüklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.
"Önceliğimiz refah ve yaşam kalitesini artırmak"
Kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgulayan Bakan Işıkhan, "Önceliğimiz refah ve yaşam kalitesini artırmak" dedi.
Düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden hayata geçirileceğinin altını çizdi.