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Ekonomi
TRT Haber 04.07.2023 12:00

Bakan Işıkhan: Memur maaşlarına zam düzenlemesinde kimse mağdur edilmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yakında Meclis'e sunulacak memur maaşlarına ilişkin düzenleme için yoğun mesai harcandığını söyledi. Işıkhan, "Kimsenin mağdur olmaması bizim için önemli. Önceliğimiz refah ve yaşam kalitesini artırmak" dedi.

Bakan Işıkhan: Memur maaşlarına zam düzenlemesinde kimse mağdur edilmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük ara zamla çalışanları ve işverenleri mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi.

Memur maaşlarına yönelik düzenleme konusunda ise yoğun mesailerini sürdürdüklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini belirtti. 

Memur zammı ne kadar olacak?
Memur zammı ne kadar olacak?

"Önceliğimiz refah ve yaşam kalitesini artırmak"

Kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgulayan Bakan Işıkhan, "Önceliğimiz refah ve yaşam kalitesini artırmak" dedi.

Düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden hayata geçirileceğinin altını çizdi.
 

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Memur Vedat Işıkhan
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