Ekonomi
TRT Haber 07.11.2025 15:41

Bakan Işıkhan: Lösemili çocuklarımızın tedavisinde kullanılan 77 ilacı karşılıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Lösemili çocukların tedavisinde kullanılan 77 ilaç geri ödeme listesinde olduğunu, bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılandığını açıkladı.

Bakan Işıkhan: Lösemili çocuklarımızın tedavisinde kullanılan 77 ilacı karşılıyoruz

Işıkhan, NSosyal hesabından 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, çocukların yüzündeki tatlı bir gülümsemenin dünyalara bedel olduğunu söyledi.

Lösemili çocukların tetkik, tahlil ve tedavi süreçlerinde yanında olduklarını vurgulayan Işıkhan, "Lösemili çocuklarımızın tedavisinde kullanılan 77 ilaç geri ödeme listesinde bulunmakta olup, bedelleri SGK tarafından karşılanmaktadır." dedi.

Tetkik, tahlil, tedavi ve sevki halinde yol giderlerinin Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında ödendiğini belirten Işıkhan, şu detayları paylaştı:

"Sağlık raporuna istinaden, ayaktan muayenelerden, aile hekimi muayeneleri ve acil hallerden, yatarak tedaviden, kemik iliği nakli merkezlerinde yapılan kemik iliği nakillerinden, organ, doku ve kök hücre nakline ilişkin sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaz. Radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri ile organ doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetlerinden hiçbir ilave ücret alınamaz."

Kanser Lösemi SGK Vedat Işıkhan Kök Hücre
