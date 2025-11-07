Parçalı Bulutlu 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 07.11.2025 15:26

Kapıkule'de saatte geçen tır sayısı rekor sayıya ulaştı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı’nda tır geçişlerinde son 15 yılın en yoğun döneminin yaşandığını söyleyerek, saatlik 96 tır geçişiyle tarihi bir rekora ulaşıldığını kaydetti.

Kapıkule'de saatte geçen tır sayısı rekor sayıya ulaştı

Edirne Valisi Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır kapılarında tır geçişleriyle ilgili alınan tedbirlerin sürekli gözden geçirildiğini söyledi.

Artan tır trafiğinin ihracatın artmasıyla doğru orantılı olduğuna dikkati çeken Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında özel bir tır parkında ruhsat problemi nedeniyle kısa süreli yaşanan problemin de çözüldüğünü aktardı.

Bekleme süresi 14 saate indi

Sınır kapılarından geçiş sayılarına vurgu yapan Vali Sezer, şunları kaydetti:

"Hamzabeyli, Kapıkule, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarımızda 10 ayda 4 milyon 400 bin araç geçişi oldu. Bu araçlardan 1 milyon 409 bini tırları kapsıyor. Kasım ayı itibariyle bir haftayı geride bıraktık, bu kapılardan 80 bin 500 araç geçişi var, bunlardan 29 bini tır giriş ve çıkışını içeriyor.

Aldığımız tedbirlerle özellikle çadırlı tırlarımızın bekleme süresini 74 saatten 14 saate indirmiş durumdayız. Bunlar gümrük sahası içi ve dışındaki araçları kapsıyor. Tır parklarında araç yoğunluğumuz çok azalmış durumda. Frigolu yani acil geçişi olan tırlarda bekleme süresi 24 saatten 2 saate inmiş durumda. Tır geçişi noktasında son 15 yılın en iyi dönemini geçirmeye başladık, saatlik 96 tır geçiş sayısına ulaşıldı, Kapıkule'deki bu geçiş süresi tarihi bir rekordur."

Sezer, geçişlerin hızlandırılmasında alınan tedbirlerin katkısı olduğunu ifade ederek, buna hizmet eden Türk ve Bulgaristan tarafındaki gümrük ile kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

Vali Sezer, şu anda tırların geçişleriyle ilgili bir sıkıntı olmadığını dile getirdi.

ETİKETLER
Kapıkule Edirne
Sıradaki Haber
BES'te gönüllü katılımcı sayısı 10 milyonu aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
15:45
Bazı hacı adaylarına 'sağlık raporu' uyarısı
15:47
Bakan Işıkhan: Lösemili çocuklarımızın tedavisinde kullanılan 77 ilacı karşılıyoruz
15:34
Etlik Şehir Hastanesi, 15 milyonun üzerinde hastaya hizmet verdi
15:26
BES'te gönüllü katılımcı sayısı 10 milyonu aştı
15:05
Türkiye'nin tescilli lezzet sayısı gelecek yıl 60'a ulaşacak
İsrail, Filistinli Reyyan'ın çocukluğunu çalarak tekerlekli sandalyeye mahkum etti
İsrail, Filistinli Reyyan'ın çocukluğunu çalarak tekerlekli sandalyeye mahkum etti
FOTO FOKUS
Endonezya'da camide patlama: 54 yaralı
Endonezya'da camide patlama: 54 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ