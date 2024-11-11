Duman 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 11.11.2024 11:57

Bakan Işıkhan: İstihdamda olumlu görünüm devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Orta Vadeli Programla uyumlu şekilde istihdamda olumlu görünüm devam ediyor" dedi.

Bakan Işıkhan: İstihdamda olumlu görünüm devam ediyor
[Fotograf: AA]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Bakan Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti;

Orta Vadeli Programla uyumlu şekilde istihdamda olumlu görünüm devam ediyor. İstihdam sayımız eylül ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. İşsizlik oranı ise aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti ve son 17 aydır tekli hanelerde seyretme eğilimini korudu. 

Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı

İşgücünde yaşanan artışı da önümüzdeki dönemde hedeflerimizi gerçekleştirmek adına umut verici görüyoruz. İstihdamı yükseltmek adına politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. 

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam İşsizlik
Sıradaki Haber
Emtia piyasasında karışık seyir izlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:00
Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan yeni soruşturma
12:56
Anıtkabir'e 10 Kasım'da rekor ziyaretçi
12:52
Kremlin, Putin ile ABD Başkanı seçilen Trump'ın telefon görüşmesi yaptığı haberini yalanladı
12:51
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılıyor
12:49
Çorum'da işçi servisi ile traktör çarpıştı: 1'i ağır 16 yaralı
12:30
İsrail'in Gazze'nin orta kesimine düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı
Antalya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
Antalya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
FOTO FOKUS
Beton zemini Türk bayrağına boyadılar
Beton zemini Türk bayrağına boyadılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ