Duman 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 11.11.2024 09:57

Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 8,6 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 100 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı eylülde bir önceki aya göre 35 bin kişi artarak 3 milyon 100 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı arttı

İstihdam edilenlerin sayısı eylülde bir önceki aya göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

İş gücü eylülde bir önceki aya göre 131 bin kişi artarak 35 milyon 923 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 37 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 17,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,5, kadınlarda ise yüzde 24 olarak tahmin edildi.

ETİKETLER
İşsizlik İstihdam Son Dakika
Sıradaki Haber
Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:27
Yılmaz: İşsizliği kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmeyi hedefliyoruz
11:09
TUSAŞ ve Baykar havacılık devleri arasında
11:13
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu
10:52
"Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi, Dolmabahçe'deki çalışma ofisiyle birleştirilecek" iddialarına yalanlama
10:51
Eylül ayı sanayi üretim endeksi açıklandı
10:54
Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim
Antalya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
Antalya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü mesajı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ