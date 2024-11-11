Yüksek teknoloji endeksi 6 ayın zirvesinde

Ekonomi yönetiminin desteklediği katma değerli üretimi artırmaya yönelik çalışmalarının etkisi, sanayi üretimi verileri kapsamında hesaplanan yüksek teknoloji endeksine de yansıdı.

Bu yıla 93,7 seviyesinden başlayan endeks, martta yılın en yüksek seviyesi olan 171,8'i görmüştü. Takip eden aylarda ivme kaybeden endeks haziranda 95,4'e kadar geriledi.

Hazirandan sonra toparlanan yüksek teknoloji endeksi temmuzda 96,7, ağustosta 116 ve eylülde 124,8'e çıktı. Böylece yüksek teknoloji endeksi son 6 ayın en yüksek seviyesini görmüş oldu.