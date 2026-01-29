Hafif Sağanak Yağışlı 9.9ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 29.01.2026 15:37

Bakan Işıkhan: İş gücü piyasamızın güçlendirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının, 2025 yılı aralık ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, "İşsizliğin azaltılması, nitelikli istihdamın artırılması ve iş gücü piyasamızın güçlendirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan: İş gücü piyasamızın güçlendirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılı aralık ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İşsizlik oranının, 2025 yılı aralık ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Işıkhan, "Böylelikle hem 25 yılın en düşük seviyesine geriledi hem de 32 aydır tekli hanelerde seyrini sürdürüyor. İşsiz sayısı ise 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bin kişiye geriledi." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, özellikle gençlerin ve kadınların iş gücüne ve üretime etkin katılımını sağlamak için gayret ettiklerinin altını çizerek, "Uyguladığımız İş Pozitif gibi programların da etkisiyle kadınlarda işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 10,5 ile 2013 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi." değerlendirmesinde bulundu.

İşsizlik 32 aydır tek hanede
İşsizlik 32 aydır tek hanede

"3 yılda 3 milyon gencimizin istihdama katılmasını sağladık"

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta da işsizlik oranının aynı dönemde 1,1 puan azalarak yüzde 14,1'e gerilediğini kaydeden Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"Gençlerimizin kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdam içerisinde yer almasını sağlamak amacıyla 'Genç İstihdam Hamlesi-GÜÇ Programı'nı hayata geçirmiştik. 3 yılda 3 milyon gencimizin istihdama katılmasını sağlayarak bu alanda da tarihimizin en önemli atılımlarından birini yapmış olacağız. İstihdam sayısı, aynı dönemde 32 milyon 685 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise yüzde 49,1 seviyesini korudu. İş gücü, 35 milyon 421 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İşsizliğin azaltılması, nitelikli istihdamın artırılması ve iş gücü piyasamızın güçlendirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz."

Vedat Işıkhan İşsizlik
