SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
TÜRK DÜNYASI
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
ÇOCUK
PODCAST
HAVA DURUMU
TRT'DEN HABERLER
HAVA UYARILARI
TRT AKADEMİ
PROGRAMLAR
TRT ARŞİV
8.8ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Türk Dünyası
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
TRT'den Haberler
-
TRT Akademi
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Ekonomi
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
29.01.2026 14:35
, 29.01.2026 14:39
SON GÜNCELLEME
29.01.2026 14:39
Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvesini yeniledi
Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi. Toplam rezervler, 23 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 437 milyon dolar yükselerek 215,6 milyar dolara ulaştı.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İş gücü piyasamızda güçlü görünüm sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:48
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
14:30
MSB kaynakları: TSK'nın Barış Pınarı'ndaki bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değil
14:26
Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegen adayı keşfedildi
14:22
Yargıtay, 'deprem' temasıyla ceza ve hukuk çalıştayları düzenleyecek
14:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İş gücü piyasamızda güçlü görünüm sürüyor
13:51
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı: İnternet kesintisi nedeniyle halktan özür diliyoruz
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
Özel operasyon timi JOPER'den filmleri aratmayan tatbikat
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvesini yeniledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İş gücü piyasamızda güçlü görünüm sürüyor
Bölünmüş yol ve otoyollar sayesinde 768 milyon saat tasarruf sağlandı
Küresel altın talebi geçen yıl rekor seviyeye ulaştı