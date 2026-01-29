Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
Ekonomi
AA 29.01.2026 14:35

Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvesini yeniledi

Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi. Toplam rezervler, 23 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 437 milyon dolar yükselerek 215,6 milyar dolara ulaştı.

Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvesini yeniledi

Ayrıntılar geliyor...

Merkez Bankası
