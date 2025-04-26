Bakan Işıkhan: Belediyelerin SGK'ya prim borçları 196 milyar liraya ulaştı

CNN Türk yayınına katılan Işıkhan, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından tüm imkanların seferber edildiğini anımsattı.

Bakan Işıkhan, "Kentsel dönüşüm projeleri, yapı denetim sistemleri, deprem yönetmelikleri gibi konuların ne kadar hayati olduğunun, siyasete malzeme yapılmayacak kadar önemli mevzular olduğunun altını çizmek istiyorum. Depremi önleyemeyiz ancak depreme hazırlıklı şehirler inşa edebiliriz. Bunun da en kısa yolu kentsel dönüşümdür." ifadelerini kullandı.

"Belediyelerin 196 milyar lira borcu var"

Belediyelerin SGK'ye olan prim borçlarına işaret eden Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için tek gelirin primler olduğunu aktararak, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelere eşit yaklaştıklarını belirtti.

Işıkhan, "En son rakam 196 milyar dolayında bir borç yekunu var. 149 belediye toplamda 30 milyarlık prim borcunu ödemek üzere sosyal güvenlik kurumlarımıza başvurmuştur. Şu ana kadar SGK tarafından toplam tahsilat tutarımız 28,2 milyar tutarında. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesinden sonra prim borcu olan belediyeler bizimle iletişime geçti. Şu anda 28,2 milyar lira tahsilat gerçekleştirdik. Nisanda 3 milyar lira tahsilat gerçekleştirdik, martta bu rakam 1,3 milyar liraydı." diye konuştu.

SMA hastalarının ailelerine müjde

SGK'nin bazı ilaçları karşılamadığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Işıkhan, sağlık sisteminin kendileri için çok önemli olduğunu, yaşlı nüfusunun arttığını, yaşlılık ve emekliliklerle birlikte sağlık giderlerinde artış yaşandığını kaydetti.

Bakan Işıkhan, geri ödeme kapsamında olan ilaçlara da işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Kanser tedavisinde kullanılan ilaç sayısı; 818 yurt içi ruhsatlı olmak üzere, 91 adedi de yurt dışından temin edilen ilaçlar olmak üzere 909 adet. Bugün itibarıyla geri ödeme kapsamına alınan ilaçlarımızın sayısını komisyonlarımızın belirlediği ilkeler doğrultusunda artırıyoruz. 8 bin 475'i yurt içi, 398'i yurt dışı olmak üzere 8 bin 873 ilaç SGK tarafından karşılanmaktadır. 2024 yılında 432 yeni ilaç ödeme kapsamına alındı."

SMA hastalarının ailelerine de müjde veren Işıkhan, "SMA, MS ve ALS gibi nadir hastalıklarda kullanılan ilaçları da geri ödeme kapsamına aldık. Kullanım kolaylığı olan bir SMA ilacını daha geri ödeme kapsamına almış olduk. Hastaların alternatif tedaviye erişimlerini sağlamış olduk. Bilgisayarlı tomografi, MR görüntülemelerinde kullanılan kontrast madde ilaçlarının hastaneler tarafından temin edilmesi sağlanarak, vatandaşlar bu ilaçları eczanelerden almaya ihtiyaç duymayacak. Yoğun bakım ünitelerinde oluşan sağlık verilerinin sisteme entegre edilerek anlık olarak takip edilmesi sürecini de başlatmış olduk." dedi.

Sahte boşanma yoluyla yetim aylığı alındığına ilişkin tespitler

Bakan Işıkhan, usulsüzlüklere geçit vermediklerini belirterek, yapılan denetimler ve hileli boşanmalarla ilgili bilgiler paylaştı.

Geçen yıl 1 milyona yakın risk analizine dayalı denetim gerçekleştirdiklerini söyleyen Işıkhan, "Sadece hileli boşanmalar üzerinden yapılan incelemelerde 9 bin sahte boşanma yoluyla yetim aylığı alındığı tespit edildi. 7 bin 400'ü ile ilgili ödenen rakamların faiziyle geri alınması için işlem başlattık ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk." ifadelerini kullandı.

EYT'den emekli olanların ve bu düzenlemenin toplam maliyetiyle ilgili de Işıkhan, "Bugüne kadar 3 milyon 123 bin vatandaşımız emekli oldu. Bu düzenlemenin ilk yıl maliyeti 724 milyar lira. Önümüzdeki 5 yıl içinde de kümülatif olarak değerlendirdiğimizde maliyeti 3,4 trilyon lira olacaktır. Kapsamlı olarak değerlendirildiğinde ciddi maliyetli, aynı anda insan gücü kaybı olarak da değerlendiriyorum." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, 1 Mayıs'ta da hafta boyunca sahada olacağını aktararak, öngörülen programlarının detaylarını paylaştı.

"Son 12 yılın en düşük işsizlik oranını yakalamış durumdayız"

İŞKUR Gençlik Programı hakkında yöneltilen soruyu yanıtlayan Işıkhan, gençlere gelir desteği sağladıklarını, toplam 66 bin 931 üniversite öğrencisine 495 milyon 701 bin 13 lira ödeme gerçekleştirdiklerini ve program için de 7 milyar 15 milyon lira bütçe ayırdıklarını belirtti.

Kadın istihdamına yönelik projeleri de anlatan Bakan Işıkhan, istihdamı artırma hedefleri olduğuna dikkati çekerek, şu verileri paylaştı:

"32 milyon 314 bin kişi istihdamda yer almakta. İşsiz sayımız 3 milyondu, son verilerle birlikte 2 milyon 886 bin kişiye düşmüş durumda. Genel işsizlik oranımız 8,2, son 12 yılın en düşük işsizlik oranını yakalamış durumdayız. 12. Kalkınma Planı doğrultusunda 2028 yılındaki hedefimiz de işsizliği yüzde 7,5'e düşürmek olacaktır. Bu da bizim için çok önemli bir hedef."

Bakan Işıkhan, ev kadınlarının emekliliğiyle ilgili çalışmaların başladığını, 2028'den önce ev kadınlarına yönelik emeklilik müjdesini paylaşmayı hedeflediklerini aktardı.

Bazı Suriyelilerin Türkiye'den ülkelerine dönmesiyle birlikte istihdamdaki açığı belirlemek için araştırma yaptıklarını söyleyen Işıkhan, "O kadar güçlü bir istihdam yapımız var ki iş gücü açığı ortaya çıkmayacak. Eğer bir iş gücü açığı ortaya çıkarsa bunu yerli nüfustan, vatandaşlarımızdan telafi etme yoluna gideceğiz. Daha kapsamlı analizlere ihtiyaç var." dedi.

Bakan Işıkhan, kamu işçilerinin zam görüşmelerine ilişkin, "İnşallah masadan ayrılırken işçilerimizle tokalaşarak bu uzlaşmayı, sözleşme sürecini tamamlamayı arzu ediyoruz. İnşallah bu yılı da başarıyla, sosyal diyalog temelinde, çalışma barışını koruyarak nihayete erdirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.