Hafif Sağanak Yağışlı 11.6ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 22.10.2025 18:24

Bakan Işıkhan başkanlığında Bilim Kurulu Toplantısı düzenlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bilim kurulu toplantısı, Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda bakanlığın politikaları değerlendirildi.

Bakan Işıkhan başkanlığında Bilim Kurulu Toplantısı düzenlendi

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda, alanında uzman akademisyenlerin ve bürokratların katılımıyla Bakanlığın faaliyetlerini, politika ve programlarını değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Işıkhan başkanlığında Bilim Kurulu Toplantısı düzenlendi

Bakan Işıkhan, yeni nesil çalışma modellerine uygun kapsayıcı sigorta düzenlemelerini ve dijitalleşmenin getirdiği yeniliklerin de masada olduğunu paylaştı.

Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sosyal güvenlik sistemimizi güçlendirecek stratejileri ele aldık"

"4'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda sosyal güvenlik sistemimizi güçlendirecek stratejileri, aktüeryal dengeyi gözeten reform alanlarını, yeni nesil çalışma modellerine uygun kapsayıcı sigorta düzenlemelerini ve dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri ele aldık.Türkiye Yüzyılı'nın sosyal güvenlik vizyonunu inşa etmek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha etkin çözümler üretmek ve çağın gerekliliklerini hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan Sigorta
