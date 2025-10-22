Bakan Işıkhan başkanlığında Bilim Kurulu Toplantısı düzenlendi

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda, alanında uzman akademisyenlerin ve bürokratların katılımıyla Bakanlığın faaliyetlerini, politika ve programlarını değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, yeni nesil çalışma modellerine uygun kapsayıcı sigorta düzenlemelerini ve dijitalleşmenin getirdiği yeniliklerin de masada olduğunu paylaştı.

Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sosyal güvenlik sistemimizi güçlendirecek stratejileri ele aldık"

"4'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda sosyal güvenlik sistemimizi güçlendirecek stratejileri, aktüeryal dengeyi gözeten reform alanlarını, yeni nesil çalışma modellerine uygun kapsayıcı sigorta düzenlemelerini ve dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri ele aldık.Türkiye Yüzyılı'nın sosyal güvenlik vizyonunu inşa etmek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha etkin çözümler üretmek ve çağın gerekliliklerini hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz."