Bakan Göktaş: Kadın girişimcilerimizin yanındayız

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bursa'da gerçekleştirilen "Kadın Sanayici ve Girişimciler İstişare Toplantısı"na katılan Göktaş, kadın sanayici ve girişimcilerle bir araya geldi.

Göktaş, Türkiye'nin kadın istihdamı, girişimcilik ekosistemi ve aile politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, kadınların üretim ve istihdamdaki rolünün güçlenmesinin ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Kadınların başarı hikayelerinin yeni nesillere ilham olduğunu ifade eden Göktaş, kendi yurt dışı siyaset ve diplomasi deneyimini paylaşarak, kadınların bulunduğu yerde her şeyin mümkün olduğunu vurguladı.

"Sabırla ve kararlılıkla her engel aşılır"

Göktaş, Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olarak yaşadığı zorlukları aktararak, "Cam tavanları kırmak kolay değil ama azimle, sabırla ve kararlılıkla her engel aşılır." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de kadın iş gücüne katılım oranının 2002'de yüzde 27 olduğunu, bugün ise yüzde 37'ye ulaştığını belirten Göktaş, bu oranı ilk aşamada yüzde 40'a çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bakan Göktaş, kadınların eğitimden istihdama, girişimcilikten siyasete her alanda daha fazla destekleneceğini vurgulayarak, Aile Yılı kapsamında atılan adımları ve "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi"ni anımsattı.

Kadın kooperatifleri, dijital okuryazarlık projeleri, özel sektör işbirlikleri ve bölgesel girişimcilik programlarına da değinen Göktaş, "Kadın girişimcilerimizin yanındayız. Kadınların üretime, istihdama ve inovasyona katılımı, sadece ekonomiye değil toplumun geleceğine de yatırım anlamı taşıyor." açıklamasında bulundu.

Göktaş, gelecek yıl Türkiye'nin kadın liderlere yönelik küresel programa ev sahipliği yapacağı bilgisini paylaşarak, toplantıya katılan girişimcilere davette bulundu.

Toplantıya Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, kentteki kadın sanayici ve girişimcilerin yanı sıra sivil toplum temsilcileri de katıldı.