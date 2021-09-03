Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Elvan, İslam Kalkınma Bankası yönetimiyle görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Özbekistan'da İslam Kalkınma Bankası Başkanı ile bir araya geldiğini bildirerek, "Türkiye ve İslam Kalkınma Bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter sayfasından Özbekistan ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.
İslam Kalkınma Bankası Yıllık Toplantıları için Özbekistan'dayız.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) September 3, 2021
Banka Başkanı Muhammad Sulaiman Al Jasser ile bir araya geldik.
Türkiye ve İslam Kalkınma Bankası arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. pic.twitter.com/X0rSId29He
İslam Kalkınma Bankası Yıllık Toplantıları için Özbekistan'da olduğunu kaydeden Elvan, "Banka Başkanı Muhammad Sulaiman Al Jasser ile bir araya geldik. Türkiye ve İslam Kalkınma Bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: Lütfi Elvan Bankacılık
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