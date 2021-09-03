Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter sayfasından Özbekistan ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

İslam Kalkınma Bankası Yıllık Toplantıları için Özbekistan'dayız.



Banka Başkanı Muhammad Sulaiman Al Jasser ile bir araya geldik.



Türkiye ve İslam Kalkınma Bankası arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. pic.twitter.com/X0rSId29He — Lütfi Elvan (@lutfielvan) September 3, 2021

İslam Kalkınma Bankası Yıllık Toplantıları için Özbekistan'da olduğunu kaydeden Elvan, "Banka Başkanı Muhammad Sulaiman Al Jasser ile bir araya geldik. Türkiye ve İslam Kalkınma Bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.